GTA 6: spunta un'immagine del gioco, ma Rockstar l'ha subito fatta rimuovere

Prosegue la spasmodica attesa per l'annuncio di Grand Theft Auto 6, tra speculazioni e leak. Il videogioco più atteso della generazione è infatti stato vittima di diverse fughe di informazioni e materiali, l'ultima delle quali sarebbe avvenuta poco meno di due settimane fa, quando su Reddit ha cominciato a circolare un'immagine di gameplay.

Lo screenshot in questione, catturato durante il gameplay, mostrava la protagonista giocabile femminile ferma in un'area urbana di notte. Alla sua sinistra potevano essere osservati degli NPC intenti a chiacchierare e a godersi un drink, mentre in lontananza degli edifici di varia grandezza illuminati dalle luci artificiali.

Presumibilmente tratta da una build preliminare, l'immagine ha fatto il giro della rete finendo anche sul subreddit di GTA 6, dove è stata ben accolto dai fan, i quali hanno lodato l'atmosfera della scena e la qualità della grafica, in particolare dell'illuminazione notturna. "Finalmente una notte davvero buia", ha scritto deathwire0047. Nahim, invece, ha affermato: "E non è neppure il gioco finale!", facendo notare che le cose non possono che migliorare da qui all'uscita del gioco. Misunderstandingit è invece sicuro che "questo gioco sarà davvero folle!".

Ne abbiamo parlato al passato poiché, nel frattempo, l'immagine è stata rimossa da Reddit per volere di Rockstar Games. La compagnia di sviluppo ha fatto reclamo per violazione di copyright, una mossa più che legittima, che allo stesso tempo conferma indirettamente la veridicità del materiale condiviso. In questi giorni stanno sparendo dalla rete anche moltissimi dei contenuti fotografici e video emersi con il gigantesco leak di GTA 6 di settembre 2022, segno che Rockstar Games s'è giustamente stufata di veder circolare materiale preliminare del suo videogioco in via di sviluppo.