GTA 6 è spuntato nel curriculum di un attore messicano

Sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente, GTA 6 è da anni al centro di un gran numero di indiscrezioni. Periodicamente spuntano in rete indizi sulla sua esistenza, come quello che ha ricominciato a circolare in questi giorni.

I sempre attentissimi fan della serie hanno scoperto che GTA 6 viene chiaramente menzionato nel curriculum di un attore messicano, Jorge Consejo. Stando a quanto è possibile leggere nel documento, ha lavorato con Rockstar Games nel 2018 per la registrazione di una serie di filmati in CGI, nei quali ha interpretato un personaggio identificato con il nome generico de "il messicano". Quando gli sono stati chiesti dei chiarimenti in merito, Consejo ha affermato di "non poter né confermare né negare" la sua partecipazione al progetto (un'affermazione seguita da una faccina ammiccante).

Questo piccolo dettaglio potrebbe suggerirci diverse cose. In primis, che GTA 6 esiste e che la sua lavorazione va avanti già da diversi anni. Secondo, che le voci sulla coinvolgimento del cartello potrebbero avere un fondamento di verità, vista la presenza di un personaggio messicano. Per la certezza, in ogni caso, dovremo necessariamente attendere un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games, che ancora tarda ad arrivare. In questi giorni, intanto, Rockstar Games ha aggiornato i domini di diversi siti internet, mentre i fan hanno elaborato una teoria che coinvolte Vice City, Chicago e il Messico.