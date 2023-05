GTA 6, la storia parrebbe essere completa: Rockstar pronta al doppiaggio?

Nonostante abbia per le mani uno dei videogiochi più attesi della storia dei videogiochi, Rockstar Games continua a rimanere ligia nel suo silenzio più assoluto. Nell'era del web, in ogni caso, qualcosa riesce sempre a trapelare, come l'indizio offerto da un annuncio di lavoro della stessa compagnia di sviluppo.

Ai fan di Grand Theft Auto 6 non è sfuggito un recente annuncio di lavoro di Rockstar Games, che si è messa alla ricerca di un talentuoso direttore del doppiaggio con una passione per i videogiochi e tanta esperienza con produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. La figura selezionata andrà ad unirsi ai ranghi del Production Department di Rockstar per lavorare su dei non meglio precisati "videogiochi rivoluzionari".

La descrizione dell'annuncio di lavoro non menziona in maniera diretta Grand Theft Auto 6, ma il timing all'apparenza perfetto ha fatto accendere un campanellino d'allarme nelle menti dei fan della serie. Secondo la teoria più accreditata, Rockstar avrebbe finalmente completato la sceneggiatura di GTA 6 e si starebbe ora preparando a procedere al doppiaggio. Non a caso, starebbe cercando anche un Scan Capture Specialist, il cui compito sarà invece quello di gestire la cattura delle animazioni facciali durante la registrazione delle voci.

Non abbiamo conferme in merito, dunque vi consigliamo di prenderla con le pinze, ma riteniamo che le supposizioni dei fan non siano del tutto campate in aria. Anche se non conosciamo lo stato della lavorazione negli altri dipartimenti, GTA 6 potrebbe non essere molto lontano: lo diciamo anche sulla base di un recente report, secondo il quale Rockstar Games avrebbe stretto degli accordi per una grossa campagna marketing che dovrebbe svolgersi dopo l'estate a Miami, la fonte d'ispirazione di Vice City, città che secondo i rumor e i leak dovrebbe fare da sfondo proprio a Gran Theft Auto 6. Coincidenze? Forse sì, forse no...