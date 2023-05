GTA 6, la storia è pronta? Un annuncio di lavoro di Rockstar sembra suggerirlo

Ormai da diverso tempo si inseguono rumor su un imminente annuncio di Grand Theft Auto 6 che tuttavia per adesso ancora non si è concretizzato. Rockstar Games sta lavorando attivamente al prossimo gioco della serie, e almeno la componente narrativa potrebbe essere prossima al suo completamento.

Stando infatti a un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dall'azienda, Rockstar sarebbe alla ricerca di un Voiceover director che inizi subito a lavorare presso gli studi di New York, con il compito di dirigere il lavoro dei doppiatori, collaborare attivamente con gli autori ed eventualmente di perfezionare ulteriormente i dialoghi per il gioco completo.

Sebbene chiaramente non ci siano certezze vere e proprie, la sensazione che emerge da questa offerta di lavoro è che gli sceneggiatori di Rockstar abbiano già finito lo script di Grand Theft Auto VI in merito a narrativa e personaggi. Il fatto che si richieda al candidato la disponibilità immediata ad iniziare il proprio lavoro lascerebbe intendere che le registrazioni del doppiaggio siano prossime alla loro effettiva partenza.

In aggiunta, la compagnia starebbe cercando anche uno Scan capture specialist con il compito di registrare i movimenti di volti e corpi degli interpreti durante le fasi di motion capture. Generalmente gli scan ed il doppiaggio vengono svolti in contemporanea, e ciò potrebbe dunque essere un segno che lo sviluppo di GTA VI sia già in fase avanzata. Negli scorsi mesi, intanto, Rockstar ha fatto rimuovere una presunta immagine di GTA 6 subito dopo la sua comparsa in rete.