GTA 6: una storia di Rockstar Games con LeBron James attira l'attenzione

Il profilo Instagram NBA On Court ha pubblicato la foto di un giovanissimo LeBron James seduto sul divano di casa, sul tavolo in evidenza una copia di Grand Theft Auto Vice City per PlayStation 2. Il post è stato ricondiviso da Rockstar Games... qualcosa bolle in pentola?

Rockstar Games ha ripubblicato la foto nelle sue storie senza didascalie o testi di alcun tipo, secondo molti il repost non è un caso e potrebbe essere legato alle teorie sull'ambientazione di GTA 6, stando a vari insider il prossimo episodio della serie sarà ambientato a Vice City, Chicago e in Messico, voci però non ancora confermate dagli sviluppatori, che del resto non hanno mai annunciato ufficialmente Grand Theft Auto 6.

Un vecchio report suggeriva l'arrivo di GTA 6 tra il 2020 e il 2021 ad oggi però le condizioni di mercato sembrano profondamente cambiate e un lancio del gioco prima del 2022 appare certamente difficile, da escludere sicuramente il debutto quest'anno, considerando la totale assenza di annunci e di una campagna marketing per supportare un blockbuster di questo tipo.

