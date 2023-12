GTA 6 e lo strambo avviso sull'ingresso di Uncle Jack: avete notato questo dettaglio?

Il trailer di GTA 6, nonostante duri appena un minuto e mezzo, non ha ancora smesso di stupirci. Tra i numerosi dettagli che abbiamo passato al setaccio sotto la nostra lente d'ingrandimento ce n'è anche uno molto fine, probabilmente sfuggito alla maggior parte di voi. Stiamo parlando dello strano avviso sulla porta di Uncle Jack, l'avete notato?

Uncle Jack's Liquor è il negozio di liquori di Vice City che appare nel Trailer 1 di Grand Theft Auto 6 in due differenti occasioni. La prima volta, al minuto 1:08, è possibile vedere Lucia e il suo partner camminarci all'interno, mentre al minuto 1:17 si vedono i due protagonisti aprire la porta d'ingresso con prepotenza, presumibilmente pronti ad effettuare il colpo. La scena che c'interessa è proprio quest'ultima: guardate lo screen in basso e prestate attenzione all'avviso posto alla sinistra di Lucia.

Se non riuscite a leggere bene allora fidatevi della nostra parola: c'è scritto "We will no longer accept cash stored in underwear", che tradotto significa "Non accetteremo più contanti conservati nella biancheria intima". Un dettaglio davvero esilarante che, oltre a ribadire ancora una volta l'elevata attenzione per i dettagli che da sempre distingue Rockstar Games, dimostra quanto è stramba l'umanità che popola la Vice City di Grand Theft Auto 6, tra vecchiette che danneggiano auto con dei martelli, uomini che innaffiano il giardino in perizoma, donne che si danno al twerking sulle automobili in corsa, alligatori che entrano nei negozi e detenuti che ricordano il Joker della DC Comics, si preannuncia incredibilmente folle ed esilarante.

