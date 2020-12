GTA 6 in streaming o in un servizio ad abbonamento Rockstar? È improbabile per Take-Two

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati alcuni estratti della UBS Global TMT Virtual Conference, evento al quale ha preso parte anche il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, per parlare del futuro dell'azienda e, di conseguenza, anche dei prossimi progetti di Rockstar Games.

Senza perdersi troppo in chiacchiere, Zelnick ha confermato di non essere attratto dalla possibilità di creare un servizio ad abbonamento in stile Xbox Game Pass che permetta di giocare tutti i titoli Rockstar e 2K Games. Dati alla mano, il pezzo grosso di Take-Two ha mostrato come negli Stati Uniti la maggior parte dei giocatori trascorra il proprio tempo libero non su una miriade di giochi, ma solo un una manciata al mese, il che renderebbe di fatto inutile abbonarsi ad un servizio di questo tipo. Allo stesso modo, il CEO dell'azienda sostiene di non voler investire nello streaming per via della qualità media della connessione degli utenti, la quale impedirebbe loro di videogiocare in condizioni perfette a causa della latenza.

Si tratta in entrambi i casi di dichiarazioni inaspettate, soprattutto se consideriamo l'incredibile successo riscosso sia da Red Dead Redemption 2 che da Grand Theft Auto 5 durante il breve periodo di permanenza nel catalogo di Xbox Game Pass, senza contare che RDR2 è attualmente disponibile su Google Stadia. Insomma, se Zelnick non dovesse cambiare idea sarà difficile che GTA 6 possa arrivare sul mercato seguendo modelli di vendita diversi da quelli ai quali siamo ormai abituati.