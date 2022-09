GTA 6 subirà dei piccoli rinvii: Rockstar lavora sulla sicurezza, per un rumor

GTA 6 e Rockstar sono stati colpiti da un giga leak che ha messo in mostra una build embrionale del nuovo capitolo della celeberrima serie open world. La software house è intervenuta per precisare che il gioco non subirà ritardi sullo sviluppo, ma secondo l'insider Tez2 alcune ripercussioni sui lavori saranno inevitabili.

Tez2 ha pubblicato nelle scorse ore un tweet (ora irraggiungibile) dichiarando che Rockstar ha aggiornato le sue build di QA e lo stesso sta facendo con le divisioni relative alla sicurezza su tutti i suoi titoli (GTA V, GTA IV, Max Payne, e via dicendo). Secondo l'insider, solitamente vicino al mondo di GTA e della software house statunitense, tutto ciò comporterà alcuni ritardi sul "breve termine", come del resto è facilmente immaginabile. Queste dichiarazioni, in effetti, ben si sposano con quelle della stessa Rockstar Games, che nel suo comunicato ufficiale ha dichiarato che lo sviluppo di GTA 6 non avrebbe subito ritardi "a lungo termine".

In ogni caso, la finestra di lancio dell'attesissimo open world rimane totalmente celata nel mistero, e non sappiamo come e quando Rockstar deciderà di aggiornarci sul gioco dopo un evento di tale portata. Nel frattempo sarebbe già stato individuato l'autore del leak di GTA 6, apparentemente un ragazzo di soli 16 anni.