GTA 6 e il supporto Rockstar: Tweet alimentano le speranze dei fan, ma è un falso allarme

Mentre continuano da alternarsi rumor che vorrebbero in lavorazione un GTA 6 ambientato a Vice City, la community continua a interrogarsi su se e quando Rockstar Games abbia intenzione di condividere informazioni su un eventuale erede di GTA 5.

Al momento, la software house non si è pronunciata sull'intenzione di dar forma nel prossimo futuro a un nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto, ma la curiosità del pubblico resta alle stelle. Una circostanza che può rapidamente travisare anche semplici cinguettii di ordinaria amministrazione pubblicati dal Supporto Rockstar. Nel rispondere a richieste di informazioni legate a GTA 6, quest'ultimo ha infatti invitato il pubblico a restare sintonizzato per eventuali aggiornamenti sull'argomento.



Lungi dal rappresentare in sé una conferma dell'esistenza del gioco, queste risposte sono state messe in correlazione con un presunto simile trend di repliche social messo in atto da Rockstar nel 2011, anno di annuncio di GTA 5. Quest'osservazione ha alimentato le speranze della community attiva su Reddit, che ha avanzato ipotesi legate a un possibile annuncio imminente di GTA 6. In verità, l'entusiasmo è stato rapidamente smorzato, quando un utente ha dimostrato che il Supporto Rockstar aveva in realtà diffuso le medesime repliche più volte nel corso degli ultimi anni.



Insomma, anche per questa volta, niente da fare. In attesa di scoprire cosa ne sarà della saga, ricordiamo che GTA 5 arriverà su next gen nel tardo 2021.