GTA 6: uno sviluppatore ha svelato la durata della campagna per sbaglio?

Nel mentre le ultime indiscrezioni sembrano confermare che GTA 6 uscirà nel 2025 come annunciato da Rockstar Games e che non c'è quindi alcun rinvio in vista, uno sviluppatore della software house statunitense potrebbe aver distrattamente rivelato un importante dettaglio sull'attesissimo open world.

Come potete osservare tramite il post riportato in calce, Sonny Blyth, Games Tools Programmer presso gli studi di Rockstar North, ha condiviso sui suoi profili Internet alcuni dettagli su GTA 6, lasciandosi sfuggire una cifra che potrebbe far riferimento alla durata della campagna.

Nelle informazioni emerse, viene riferito che il team di sviluppo si sta concentrando sull'ultimare i lavori sul funzionamento del meteo in GTA 6, ed in particolare i temporali. Sembra che sia priorità di Rockstar quella di far mutare in maniera evidente e sostanziale il comportamento degli NPC durante i cambiamenti climatici che avverranno durante le partite.

Gli utenti non si sono poi lasciati sfuggire l'inclusione della cifra "40 ore" all'interno del testo diffuso dal programmatore. In effetti, si tratta di un numero che combacia con i precedenti rumor su GTA 6, e potrebbe indicare la durata media della campagna del gioco. Tuttavia, la cifra è affiancata da termini come "bug" e "glitch" e più probabilmente fa riferimeno alla durata dei testing interni di Rockstar per individuare e correggere i problemi tecnici del gioco.

Un senior artist di Rockstar ha invece riferito che GTA 6 punta ai 60fps stabili su PS5 e che lo studio è fiducioso al riguardo.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su