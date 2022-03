GTA 6, sviluppo quasi finito? Lo streamer xQc afferma di averci giocato

Lo streamer xQc ha rivelato a sorpresa di aver già giocato a Grand Theft Auto 6 tramite alcune sessioni di test organizzate da Rockstar Games apparentemente solo per pro player, streamer e creator esperti della serie.

Non sappiamo quanto ci sia di vero nelle parole di xQc, che durante una chiacchierata con i suoi follower ha dichiarato di aver provato un gioco in fase di test e di non poter dire assolutamente nulla a riguardo. Dopo alcuni messaggi piuttosto insistenti, lo streamer ha confermato di essere uno dei tester di GTA 6. Il gioco Rockstar è in uno stato di sviluppo piuttosto avanzato stando alle sue parole: "ho giocato online a GTA 6 e posso dirvi solo che lo sviluppo è finito." xQc rivela poi la presenza di server per il Roleplay, anche se non ha voluto chiarire questo aspetto.

Infine, emerge una possibile conferma a quanto dichiarato dallo streamer. Su Reddit un utente afferma di essere stato bannato da GTA Forums per aver ripostato il video di xQc e le sue affermazioni su GTA 6... che sia proprio per la volontà di evitare spoiler e anticipazioni da parte di Rockstar Games?

Non sappiamo, ribadiamo, quanto effettivamente queste dichiarazioni siano reali, ma è davvero possibile che lo sviluppo del nuovo gioco sia già terminato? Difficile dirlo ma c'è chi punta ad un possibile annuncio previsto per l'autunno 2022 con lancio di GTA 6 annunciato per il 2023 e rinvio al 2024.