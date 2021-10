GTA 6, lo sviluppo del gioco preda del caos? Noto insider si scatena

Mentre Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition dà mostra di sé tra i nuovi giochi in arrivo a novembre 2021 su PC e console, la rete accoglie una nuova ondata di rumor legati al chiacchieratissimo GTA VI.

Ad attirare l'attenzione della community videoludica è in particolare il gestore del canale Rockstar Mag, insider francese che in passato aveva offerto anticipazioni sul mondo Rockstar Games poi rivelatesi corrette. Con un podcast pubblicato a settembre ma diffusosi ampiamente solo di recente, quest'ultimo ha in particolare affermato che al momento lo sviluppo di Grand Theft Auto VI sarebbe in preda ad un notevole caos.

Nello specifico, Rockstar Games avrebbe deciso di riavviare completamente da zero i lavori sul gioco nel corso dell'estate di quest'anno, subito dopo la decisione di Dan Houser di lasciare Rockstar. GTA VI, prosegue l'insider, avrebbe visto il proprio concept di base modificato molteplici volte dal 2019 ad oggi. Attualmente, aggiunge Rockstar Mag, il gioco dovrebbe essere ambientato in due epoche storiche differenti, sulle quali non ha tuttavia offerto alcun tipo di dettaglio specifico. A margine, l'insider ha infine concluso affermando che, in origine, Grand Theft Auto VI avrebbe dovuto essere presentato nel corso del 2020.



Come di consueto in questi casi, vi ricordiamo che stiamo parlando di rumor, che non rappresentano in alcun modo informazioni ufficiali o confermate.