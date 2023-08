GTA 6 in sviluppo da otto anni! Un ex dipendente lo svela su LinkedIn

Con il ritorno di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch, tornano a prendere quota i rumor che vorrebbero il primo trailer di GTA VI in arrivo a novembre, mentre da LinkedIn arriva un'interessante informazione.

La redazione di ComicBook ha infatti realizzato un avvistamento sul noto social network professionale. Qui, un ex dipendente di Rockstar Games - i cui dati personali sono stati oscurati dalla testata - ha svelato di aver lavorato a Grand Theft Auto VI già a partire dal 2015. Con il ruolo di Lead Video Editor, il professionista è stato impiegato nel "dipartimento di ricerca" di Rockstar Games sino al 2018, sempre all'interno del team al lavoro su GTA VI.



In particolare, il misterioso professionista si sarebbe occupato di realizzare materiale promozionale, tra spot TV e pubblicità online, agendo come punto di congiunzione tra le attività dei reparti video e marketing di Rockstar Games. Il Lead Video Editor avrebbe peraltro rivestito il medesimo ruolo anche per altre produzioni di altissimo livello, da Red Dead Redemption II a Grand Theft Auto V, passando per Max Payne 3.



Ad ora, il massimo riserbo contraddistingue la produzione Rockstar Games, con i fan della serie che sperano di poter assistere a una presentazione di GTA VI in occasione dei The Game Awards di quest'anno, se non prima.