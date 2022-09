GTA 6: sviluppo travagliato, i lavori sono ricominciati dopo il lancio di RDR2?

Secondo quanto riportato da Tez2, insider molto vicino a Rockstar Games, lo sviluppo di GTA 6 non sarebbe stato affatto semplice in tutti questi anni e il progetto è entrato in una fase di sviluppo attiva solo dopo l'uscita di Red Dead Redemption 2.

L'insider fa sapere che GTA VI è entrato in produzione nel 2014 e nel 2015 sono stati creati i primi concept e prototipi, tuttavia lo sviluppo avrebbe subito un reboot interno nel 2018, più o meno quando Red Dead Redemption 2 è stato lanciato sul mercato.

Tra le motivazioni del riavvio dello sviluppo ci sarebbe la volontà di Rockstar Games di evitare o comunque ridurre il crunch (pratica che ha visto lo studio finire nell'occhio del ciclone proprio dopo il lancio di RDR2), rischio concreto dal momento che GTA 6 implementa a quanto pare una serie di nuove tecnologie e strumenti che avrebbero richiesto molto tempo per l'implementazione, come NPC più realistici e un modello di guida completamente riprogettato.

Non è effetivamente la prima volta che si sente parlare di un ridimensionamento del progetto GTA 6, con il gioco che sarebbe profondamente cambiato rispetto alle prime idee uno sviluppo che avrebbe preso concretamente il via solo nel 2018, rallentato poi dalla pandemia Covid-19. GTA 6 sembra avere un budget di due miliardi di dollari stando ad un leak ma questa cifra sembra davvero elevatissima anche per Rockstar Games e Take-Two.

GTA 6 potrebbe uscire nel 2025 ma al momento non ci sono certezze in merito e la finestra di lancio è solamente una speculazione.