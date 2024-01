GTA 6: T-Pain ci sta lavorando, ma non può più fare role-play su GTA 5

Faheem Rashad Najm, cantautore, rapper e produttore discografico statunitense meglio noto al grande pubblico come T-Pain, ha coronato il proprio sogno ottenendo l'opportunità di lavorare al fianco di Rockstar Games su GTA 6, il gioco più atteso di questa generazione (e non solo). Purtroppo, il suo nuovo incarico ha avuto delle ripercussioni inaspettate.

T-Pain è sempre stato molto attivo su NoPixel, un popolare server role-play di Grand Theft Auto 5 dove i videogiocatori si divertono a sovvertire le regole della simulazione criminale inventando nuove storie e modi di giocare inediti, ma da qualche tempo non si fa più vedere su quei lidi. La sua assenza è stata inevitabilmente notata e, dopo le domande dei fan, è stato lui stesso a spiegarla sui social: a quanto pare, Rockstar non vuole che faccia role-playing mentre lavora ufficialmente su GTA 6.

"Ero su NoPixel, poi ho cominciato a lavorare su GTA 6, e mi hanno detto che non potevo più fare role-playing perché questo genere di cose vanno contro... mi hanno fatto questo discorso: "E se qualcuno prendesse il tuo album, lo registrasse di nuovo e molte altre persone lo ascoltassero?'. Io ho detto: 'Ok, ho capito più o meno, ma mi stavo divertendo. Va bene'".

C'è dell'ironia in tutta questa faccenda, in ogni caso, dal momento che Rockstar ha assunto anche i modder dietro ad altri due popolari server role-play di GTA 5, ovvero FiveM e RedM. "Ho cominciato a lavorare al gioco con Rockstar e poi mi sono ritrovato a collaborare con le persone che hanno messo in piedi tutta la questione role-play, e mi sono detto: 'Aspetta un attimo, che cosa? Ma cosa sta succedendo? Mi avete detto che non posso fare questa roba e poi mi fate lavorare con i tizi che l'hanno creata?", ha commentato ridendo T-Pain.

Purtroppo, T-Pain non ha fornito dettagli in merito alle sue mansioni per Grand Theft Auto 6, quindi non sappiamo in cosa consiste il suo contributo. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi con l'approssimarsi della data di lancio di GTA 6 prevista nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (no, niente PC al lancio).