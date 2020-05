GTA 6: Take-Two potrebbe aver svelato l'anno d'uscita

Tra un rumor e l'altro su Grand Theft Auto 6, a darci qualche informazione più concreta è stato forse l'ultimo report riguardante le previsioni economiche per i prossimi anni di Take-Two, il publisher dei titoli Rockstar Games.

Stando ai piani del colosso del publishing, infatti, tra il 31 marzo 2023 e la stessa data del 2024 sono previsti investimenti nel campo del marketing pari ad 89 milioni di dollari. Se paragoniamo le cifre investite negli ultimi anni nello stesso settore, sensibilmente inferiori, possiamo facilmente intuire come la compagnia preveda in quel periodo di pubblicizzare nel miglior modo possibile uno dei suoi prodotti e tra le possibili proprietà intellettuali che potrebbero ricevere una simile attenzione non possiamo che citare Grand Theft Auto. Se questo ragionamento dovesse rivelarsi azzeccato, significherebbe che l'uscita di GTA 6 potrebbe avvenire tra marzo 2023 e marzo 2024. Non è da escludere che Rockstar voglia attendere qualche anno dall'uscita delle console di prossima generazione non solo per sfruttarne al meglio l'hardware, ma anche per consentire ad un cospicuo numero di utenti di procedere all'acquisto, così da avere una base installata all'altezza di un blockbuster come GTA.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo sulle possibili ambientazioni di Grand Theft Auto 6.