GTA 6, un teaser inaspettato di Netflix: il gioco arriverà presto?

Senza alcun apparente motivo, un paio di giorni fa i responsabili social di Netflix Francia hanno pubblicato un tweet che ha per oggetto Grand Theft Auto 6.

Esatto, avete capito bene: così, all'improvviso, Netflix Francia ha scritto di uno dei titoli più attesi della storia dei videogiochi, sicuramente il più desiderato del momento, visto e considerato lo spropositato successo conseguito da GTA 5 (gli ultimi dati parlano di più di 140 milioni di copie vendute). Il tweet in questione recita: "Fondamentalmente, GTA 6 arriverà presto". A noi, francamente, Grand Theft Auto 6 sembra tutto fuorché vicino, dal momento che Rockstar Games non l'ha mai neppure menzionato di sfuggita. Che Netflix Francia sappia qualcosa che noi non sappiamo?

Il cinguettio ha prevedibilmente generato un grosso trambusto in rete, anche perché è possibile fare molte speculazioni al riguardo. Incalzati dai giocatori, i responsabili social di Netflix Francia hanno tentato di ridimensionare il tutto affermando che "rischiamo di attendere il gioco per molto tempo ancora" e "che arriverà quando sarà pronto, esattamente come se fosse una serie televisiva", oppure "in un momento compreso tra adesso e la fine del mondo".

Che si sia trattato di un semplice scherzo? Molto probabile, ma qualcuno ha già cominciato a volare con l'immaginazione ipotizzando una serie Netflix ambientata nell'universo di Grand Theft Auto o addirittura ad un reveal di GTA 6 con un trailer in esclusiva sulla piattaforma di streaming. Voi cosa ne pensate?