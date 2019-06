GTA 6: il primo teaser trailer potrebbe essere pubblicato nel 2019?

Lo YouTuber ChampChong (oltre 900.000 iscritti al suo canale) ha pubblicato un video dedicato al prossimo blockbuster Rockstar, provando a fare alcune ipotesi riguardo l'annuncio ed il successivo lancio di GTA 6.

In particolar modo, lo YouTuber fa notare come siano passati ormai sei anni dal lancio di Grand Thef Auto V e GTA Online, il periodo di tempo più lungo in assoluto tra due uscite della serie, che supera anche i quattro anni trascorsi tra il lancio di GTA San Andreas (2004) e GTA IV (2004).

E' vero che in questo lasso di tempo Rockstar Games ha continuato a supportare GTA Online ed ha lavorato a Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, tuttavia secondo ChampChong i tempi potrebbero essere maturi per pubblicare un teaser trailer nel 2019.

Prendendo come esempio il caso di GTA V, il primo teaser è stato mostrato nell'autunno 2011 mentre il gioco è arrivato sugli scaffali dei negozi solamente nel settembre 2013. Per GTA 6 Rockstar potrebbe seguire un simile iter, diffondendo il teaser il prossimo autunno e lanciando il gioco nel 2021 o 2022, come vorrebbero numerosi rumor che parlano di un progetto destinato (anche?) a PS5 e Xbox Scarlett.