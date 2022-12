GTA 6, Tom Henderson è convinto: Rockstar lo presenterà nel 2023

Sebbene Rockstar Games non abbia dato alcuna indicazione temporale sulle modalità di presentazione di Grand Theft Auto VI, il noto leaker Tom Henderson si dice fermamente convinto che il prossimo capitolo della celebre serie open world sarà presentato ufficialmente nel corso del prossimo anno.

Rockstar ha annunciato di star sviluppando GTA 6 rinunciando però ad una presentazione in grande stile come ci saremmo potuti aspettare per un titolo così altisonante. La software house mantiene il silenzio da ormai alcuni mesi, e l'unico momento in cui si è nuovamente esposta pubblicamente è stato in occasione dello sfortunato leak che ha messo in mostra una build preliminare del gioco.

Take-Two Interactive e gli sviluppatori di Rockstar non hanno fornito ulteriori aggiornamenti sin da questo evento, eppure Tom Henderson, che sappiamo essere tra gli insider meglio informati nel settore videoludico, è convinto che qualcosa bolle in pentola e che presto riceveremo finalmente materiale ufficiale sull'open world. Per sapere se il leaker ci prenderà anche in questo caso, non ci resta che attendere e sperare nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, Henderson si dice invece scettico sul 2024 pronosticato da Microsoft in un suo documento ufficiale, ritenendo più probabile uno slittamento dell'uscita all'anno successivo. Intanto, crescono i sospetti che GTA 6 sarà ambientato a Vice City stando ad un easter egg presente in GTA 5.