GTA 6, si torna al pre GTA Online: espansioni single player e nuove città con DLC?

Mentre i vertici di Take-Two confermano che GTA VI è già nel pieno del processo di sviluppo, la grande attesa che circonda la presentazione del nuovo titolo di Rockstar Games favorisce il diffondersi di indiscrezioni sull'erede di Grand Theft Avuto V.

Alcuni rumor hanno trovato strada anche sui lidi di GTA Forums, dove un noto insider, attivo come Tez2, ha offerto alcuni indizi su quello che potrebbe essere il supporto post lancio previsto per Grand Theft Auto VI. Stando all'utente, Rockstar Games avrebbe intenzione di fare ritorno all'approccio inizialmente scelto per GTA V.

Stando a Tez2, infatti, la software house aveva inizialmente elaborato grandi piani per un ampliamento narrativo del quinto capitolo della saga. L'epopea criminale, prosegue, avrebbe dovuto accogliere almeno un DLC single player e l'intera mappa di Liberty City. Il tutto sarebbe però stato cancellato in seguito all'incredibile boom riscosso da GTA Online. Il tutto potrebbe però cambiare con GTA VI, almeno stando all'insider. Tez2 sostiene infatti che il prossimo gioco riceverà numerose missioni e città aggiuntive in seguito alla pubblicazione, con i lavori di sviluppo di tali contenuti che prenderanno il via ancora prima del Day One di Grand Theft Auto VI.



Per il momento parliamo di semplici ipotesi, esattamente come nel caso delle avvertenze su GTA VI condivise da Tom Henderson.