GTA 6: il Trailer 1 straccia i reveal di Cyberpunk, RDR 2 e Zelda TOTK in visualizzazioni

Con il primo video di GTA 6, Rockstar non mette solo in mostra le proprie ambizioni ma lancia un chiaro messaggio all'intera industria dell'intrattenimento: Grand Theft Auto 'fa storia a sé' per quanto concerne il coinvolgimento della community.

C'è un dato davvero emblematico che sintetizza l'entusiasmo degli appassionati per le prime, attesissime scene in-engine e ingame di GTA 6, ed è quello legato al numero di visualizzazioni raggiunte dal trailer di annuncio. Nel momento in cui scriviamo, il primo filmato di Grand Theft Auto VI ha appena superato le 75 milioni di visualizzazioni, e questo nonostante non siano trascorse nemmeno 24 ore dalla pubblicazione del video.

Anche nel caso estremamente improbabile di un crollo dell'interesse del pubblico, al Trailer 1 di GTA 6 basterebbero le prime 17 ore dalla 'messa in onda forzata' (a causa del pesante leak verificatosi nella notte tra il 4 e il 5 dicembre) per superare il dato complessivo delle visualizzazioni raggiunte dai reveal trailer di Cyberpunk 2077 (28,6 milioni), Red Dead Redemption 2 (23,1 milioni) e Zelda Tears of the Kingdom (16,1 milioni) sui rispettivi canali YouTube ufficiali.

Prima di lasciarvi ai commenti, sapevate che il Trailer 1 di GTA 6 cita crimini reali e fatti di cronaca virali come il 'Joker di Miami' o l'irruzione di un alligatore in un minimarket?