GTA 6: il Trailer 2 è in arrivo? Il sito di Rockstar Games lancia indizi

I record stabiliti dal Trailer 1 di GTA 6 saranno superati dal secondo, attesissimo filmato del kolossal free roaming di Rockstar Games? Forse lo scopriremo presto, a giudicare dalle ultime attività che stanno interessando il sito ufficiale della Grande R.

La sezione Video del sito web aggiornato di Rockstar ha infatti ricevuto un piccolo ma importante restyling che coinvolge proprio il Trailer 1 di Grand Theft Auto VI. Il primo filmato di GTA 6 è stato inserito in un carosello digitale che, pur comprendendo per il momento il solo Trailer 1, presenta delle frecce che suggeriscono l'arrivo di ulteriori filmati di approfondimento.

La scoperta di questo interessante dettaglio del sito ufficiale di Rockstar Games, come facilmente prevedibile, sta scatenando un acceso dibattito sui social e sui forum più frequentati dalla community. Tanti ritengono che Rockstar abbia aggiornato il proprio portale ufficiale per fare spazio al Trailer 2 di GTA 6, altri invece credono che il carosello digitale integrato nel sito web della Grande R possa fare da sfondo a delle clip tratte dal primo filmato dell'odissea open world con protagonista Lucia.

In attesa di scoprirlo, vi lasciamo al nostro approfondimento su GTA 6 e il Trailer 1 senza più segreti, con Giuseppe Carrabba che passa in rassegna ogni singola sequenza confezionata da Rockstar Games per andare alla scoperta di tutti i dettagli nascosti.