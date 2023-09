GTA 6: trailer il 23 ottobre e uscita alla fine del 2024? Nuovo rumor

Il profilo X (ex Twitter) GTA 6 SPAM (d'accordo, il nome non è dei migliori) afferma di essere a conoscenza di una nota audio del CEO di Take-Two Interactive, nella quale si accenna alla data di presentazione del nuovo gioco della serie Grand Theft Auto.

In particolare sembra che "un annuncio sia previsto molto presto, il prossimo 23 ottobre" con il lancio del mercato di GTA 6 che sarebbe previsto per l'ottobre 2024 su piattaforme non meglio specificate. Sebbene il profilo GTA 6 Spam pubblichi generalmente qualsiasi tipo di contenuto senza particolari selezioni, tempistiche simili sono certamente probabili, anche se chiaramente non sicure.

Altri insider vicini a Rockstar Games, come Tez2, sono concordi nell'affermare che l'annuncio di GTA 6 sembra molto vicino e sono effettivamente in molti a pensare ad un possibile drop del teaser e del primo trailer durante l'autunno, con un lancio del gioco effettivamente previsto per la seconda metà del prossimo anno.

Certo è che Take-Two si aspetta enormi guadagni per l'anno fiscale 2025 (ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo 2025) e chissà che non sia proprio per merito di Grand Theft Auto VI, titolo che secondo gli analisti venderà 14 milioni di copie al day one incassando un miliardo di dollari nel primo giorno di disponibilità sul mercato.