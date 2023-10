GTA 6: nessun trailer il 26 ottobre, uscirà il 2 novembre? C'è un precedente

Il 26 ottobre è passato da qualche ora, magari come noi avete passato il pomeriggio a spulciare i profili social e il canale YouTube di Rockstar Games, nella speranza di poter vedere il tanto atteso primo trailer di GTA 6 rumoreggiato proprio per questa data. E invece nulla, giusto un post sull'aggiornamento di Halloween di GTA Online e niente altro.

Capiamo la delusione, vi avevamo messo in guardia nei giorni scorsi, dicendo di non aspettarsi l'arrivo di un trailer senza prima un countdown di qualche giorno, magari a inizio settimana, ma così non è stato. Nelle ultime ore poi i rumor ed i presunti leak su GTA VI sono aumentati a dismisura, facendo pensare davvero ad un annuncio imminente. Addirittura, è stata inaugurata la pagina di GTA 6 su Metacritic, segno di come qualcosa si stia effettivamente muovendo.



C'è però un precedente, come dicevamo nel titolo della notizia: il 2 novembre 2011, Rockstar Games ha pubblicato su YouTube il trailer di presentazione di GTA V, che sarebbe poi uscito poco meno di due anni dopo, nel settembre 2013.



Questo non vuol dire ovviamente che Rockstar pubblicherà il trailer di GTA 6 il 2 novembre 2023, in ogni caso il periodo sembra propizio per l'arrivo di novità sul prossimo attesissimo gioco di Grand Theft Auto. Infine, secondo un insider, GTA 6 per PC sarebbe stato rinviato e uscirà dopo le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sarà vero? Lo scopriremo presumibilmente nei prossimi mesi.