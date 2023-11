GTA 6: il trailer sta per arrivare, Rockstar invia una mail a tutti i dipendenti

Come ormai ben saprete, siamo sempre più vicini alla pubblicazione del primissimo trailer di Grand Theft Auto 6, che dovrebbe arrivare nel corso dei primi giorni di dicembre 2023.

Secondo il QA Tester di Capcom USA conosciuto sui social con il nickname Nima, l'azienda che si occupa dello sviluppo del gioco avrebbe di recente inviato un messaggio di posta elettronica a tutti i suoi dipendenti. La mail avrebbe lo scopo di informare tutti circa l'imminente reveal di GTA 6 e, stando all'autore del leak, conterrebbe anche una serie di informazioni relative a date, rigorosamente omesse dai post approdati sui social per evitare ripercussioni da parte di Rockstar Games.

Sebbene questa mail non ci permetta di saperne di più sul gioco, sottolinea per l'ennesima volta che il tanto atteso annuncio sta per arrivare ed è ormai impossibile che la software house posticipi il grande evento. Resta ora solo da capire quando e come il trailer del gioco verrà pubblicato. C'è chi pensa ad un arrivo improvviso sui social e chi ritiene si possibile la presenza di Rockstar Games ai The Game Awards 2023, sebbene l'azienda sia storicamente allergica ai grossi eventi.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che GTA 6 si espanderà nel tempo con dei 'DLC single player episodici', secondo un leaker.