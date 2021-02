GTA 6, il primo trailer è in arrivo? Annuncio di lavoro di Rockstar alimenta i sospetti

Prosegue senza sosta la caccia ai nuovi indizi sul nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto. Rockstar Games, come suo solito, continua a non commentare gli svariati rumor che si rincorrono in rete, ma un nuovo annuncio di lavoro della software house statunitense potrebbe aver svelato finalmente qualcosa sul tanto atteso GTA 6.

Secondo l'annuncio in questione la nota casa di sviluppo si dice in cerca di un Cinematic Gameplay Capture Artist che lavorerà fianco a fianco con il team specializzato in video e trailer, ed il cui compito sarà quello di "produrre video formidabili facendo esclusivamente utilizzo di immagini in-game". Altro dato interessante è quello che conferma PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, e PC le piattaforme a cui il team ha intenzione di rivolgersi con questi nuovi trailer.

Impossibile non chiedersi se i nuovi filmati che Rockstar ha intenzione di produrre siano basati sull'imminente reveal di GTA 6. Un capitolo della celeberrima saga open world manca ormai dal 2013 e, nonostante GTA Online continui ad andare a gonfie vele grazie al continuo supporto degli sviluppatori, sono tanti i giocatori che richiedono a gran voce un episodio completamente originale.

Non è da escludere nemmeno l'ipotesi che i trailer siano invece legati all'eventuale reveal di qualche capitolo rimasterizzato della serie. Recentemente si è fatto il nome di GTA San Andreas, ma Take-Two ha preferito tenersi molto sul vago quando è stata interpellata sull'argomento.

C'è infine da dire che, nel caso meno entusiasmante, potrebbe trattarsi anche di un'anticipazione di un nuovo trailer di GTA V che sappiamo essere in dirittura d'arrivo anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft nel corso del 2021. Tuttavia, abbiamo già assistito ad un trailer piuttosto esteso del gioco, e il fatto che il team sia in cerca di nuova forza lavoro lascerebbe pensare che qualcosa di più grosso bolla in pentola.