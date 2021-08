GTA 6, trailer in arrivo? Un doppiatore fa il nome di un personaggio

L'attore e doppiatore Dave Jackson spiega di essere stato ingaggiato da Rockstar per interpretare il ruolo di un personaggio inedito all'interno di un videogioco della serie di Grand Theft Auto. Nel condividere questa notizia sui social, Jackson si sbilancia e cita sia GTA 6 che il nome stesso del suo PNG.

Nel suo ultimo, importante post su Facebook, il doppiatore informa i suoi follower che "ho appena saputo dai produttori (presumibilmente del suo studio di doppiaggio, ndr) che è tutto ufficiale: interpreterò il ruolo del capo della polizia Capitano McClane nel nuovo Grand Theft Auto. [...] È un privilegio per me lavorare con un gruppo di persone così affiatato, professionale e divertente. Se sei un giocatore, ti consiglio di rimanere sintonizzato...".

Ai timori palesati dai suoi follower per la possibile violazione di un accordo di non divulgazione siglato con Rockstar, il doppiatore risponde che "finché non fornisco anticipazioni sulla trama, va tutto bene". Interagendo con la community per fare ulteriore chiarezza, Jackson ha poi sottolineato che "stanno producendo un trailer, quindi spero proprio che sia GTA 6".

Considerando l'eccezionale successo di GTA Online, quindi, non è da scartare l'ipotesi del coinvolgimento di Jackson in una nuova espansione del comparto multiplayer di Grand Theft Auto 5, anche se tutti gli indizi lanciati dal doppiatore sembrano condurre verso l'attesissimo sesto capitolo "maggiore" dell'epopea free roaming di Rockstar Games. Staremo a vedere; nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia di questa iconica saga leggendo lo speciale sui giochi dimenticati di Grand Theft Auto.