GTA 6: trailer forse in estate al prossimo evento PlayStation, uscirà non prima del 2023?

Quando verrà annunciato GTA 6? Al momento tutto tace da parte di Rockstar ma l'insider Roberto Serrano' ha ipotizzato una serie di situazioni che potrebbero portare la compagnia ad annunciare il gioco nel corso della prossima estate.

Rispondendo ad una serie di domande su Twitter, Serrano' afferma che "il trailer di GTA 6 potrebbe arrivare durante il prossimo evento PlayStation" con quest'ultimo in programma a giugno (data ancora da definire). In un secondo Tweet Roberto ribadisce che probabilmente GTA 6 verrà annunciato questa estate ma in ogni caso non vedremo il gioco almeno fino al 2023.

Sony e Take-Two Interactive potrebbero aver stretto una partnership legata al prossimo Grand Theft Auto, proseguendo quindi il rapporto di collaborazione che ha portato non solo all'annuncio di GTA V per PlayStation 5 ma anche a offrire un milione di GTA$ al mese a tutti gli abbonati PlayStation Plus fino all'arrivo di Grand Theft Auto 5 per next-gen.

Chiaramente, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di saperne di più da parte di Rockstar Games o Take-Two. Recentemente anche Netflix ha parlato di GTA 6 citando il gioco sui social, non è chiaro però in che modo il servizio di streaming possa essere legato al gioco.