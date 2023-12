GTA 6: primo trailer in italiano e una valanga di immagini del gioco Rockstar

Finalmente ci siamo, a oltre dieci anni dal lancio di GTA V, Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, confermando l'ambientazione del gioco e permettendoci di conoscere i protagonisti dell'avventura.

Il trailer 1 di GTA 6 (che trovate qui sopra in versione sottotitolata in italiano) rivela che Vice City è l'ambientazione scelta per questo nuovo episodio della saga, anche se Rockstar aggiunge che "si potranno visitare altre città dello stato di Leonida", anche se al momento non ci sono altri dettagli in merito.

Facciamo inoltre la conoscenza dei due protagonisti, una coppia di rapinatori composta da un uomo e una donna, solo il nome di quest'ultima però viene rivelato: Lucia, ritratta nelle prime scene del video all''interno di un carcere. Corse clandestine, pazzoidi, rapper e alligatori che invadono mini-market (siamo pur sempre il Florida), questi gli elementi chiave del primo trailer di GTA 6, che vi proponiamo qui sopra in versione sottotitolata in italiano.

In calce trovate invece nuove immagini tratte dal trailer di debutto. Per saperne di più sul gioco invece dovremo probabilmente attendere: GTA 6 esce nel 2025 su PS5 e Xbox Series X/S, al momento non è prevista una versione per PC e come prevedibile il gioco non uscirà su piattaforme old-gen come PS4 e Xbox One.