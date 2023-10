GTA 6: il trailer leakato è autentico? No tranquilli, tutto falso, già smentito

In queste ore circola sul web la descrizione del trailer di annuncio di GTA 6, la fonte assicura di "aver visto il video due volte" e afferma che il filmato in questione dura circa un minuto e mezzo con uscita prevista per il 26 ottobre 2023. Bello vero? Già, peccato che non ci sia niente di autentico in queste parole.

La fonte descrive il trailer in maniera piuttosto confusionaria, cita una canzone di sottofondo "di cui non conosco il titolo" apparentemente dai ritmi funk o latin (Bad Bunny sei tu?), inoltre nel video si vedrebbe una donna (presumibilmente Lucia, la protagonista femminile di GTA 6) impegnata in un dialogo con un personaggio maschile, i due si avventurano poi in una corsa mozzafiato tra le strade della città a bordo di velocissimi bolidi.

Il trailer di GTA 6, conclude la fonte, non rivela alcuna data di uscita ma mostra il logo ufficiale di colore viola e rosa. Tutto interessante, ma come detto purtroppo si tratta di un falso: l'autore ha ammesso di aver inventato il finto leak, diffuso inizialmente su 4Chan e poi su Reddit e ResetERA.

Niente da fare dunque, ancora questa volta non c'è nessun trailer del nuovo Grand Theft Auto anche se la community crede che non bisognerà aspettare molto per il video di annuncio di GTA 6. Lo vedremo a ottobre? Speriamo!