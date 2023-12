GTA 6: il trailer è stato ricreato fedelmente in GTA 5, Trevor nelle scene più folli

Pur vero che abbiamo già assistito al tentativo di ricreare il trailer di GTA 6 in GTA 5, un risultato tanto convincente quanto quello raggiunto dal canale YouTube RavenwestR1 non era ancora stato raggiunto.

Quello che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è il trailer di GTA 6 ricreato 1:1 all'interno di GTA 5, un lavoro curato dal RavenwestR1 grazie al supporto di diverse mod che hanno reso possibile portare il l'open world del 2013 a Vice City. Certamente l'impatto grafico non può mai essere al livello del trailer ufficiale di GTA 6, ma è davvero encomiabile la cura per i dettagli e la fedeltà che il trailer fanmade può vantare nei confronti dell'unico materiale video pubblicato sino ad oggi da Rockstar.

Tra l'alternarsi delle diverse sequenze non si può fare a meno di notare la presenza dei principali protagonisti di GTA 5, ovvero Franklin, Michael e Trevor. Quest'ultimo, come prevedibile, è stato specificatamente assegnato alle scene più folli presenti nel trailer di GTA 6. L'autore si rende conto di "aver speso sin troppo tempo su questo video", ma i risultati ottenuti gli fanno certamente onore. Cosa ne pensate del lavoro svolto da RavenwestR1?

Nel frattempo il Joker della Florida è sempre più scatenato e chiede $5 milioni a Rockstar.