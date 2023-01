GTA 6: il primo trailer rivelerà dettagli sulla protagonista, sostiene un leaker

Anno nuovo, nuovi rumor su Grand Theft Auto VI. L'attesissimo sesto episodio principale della serie Rockstar Games continua ad essere avvolto nel mistero e, dopo il grosso leak avvenuto lo scorso settembre, gli sviluppatori non hanno più fornito aggiornamenti rilevanti sull'andamento dei lavori.

La sensazione di diversi insider, comunque, è che manchi sempre meno al reveal ufficiale del nuovo Grand Theft Auto: Nelle scorse settimane Tom Henderson si è detto sicuro che Rockstar presenterà GTA 6 nel corso del 2023, e adesso a fargli eco ci pensa lo youtuber SanInPlay, che in precedenza aveva correttamente anticipato la presenza della protagonista femmiline, la sua origine latina ed il suo nome, Lucia, tutti dettagli poi confermati nel mega leak di settembre 2022.

SanInPlay si dice sicuro che il primo trailer di GTA VI si sta avvicinando e che rivelerà diversi dettagli sulla trama del gioco, in particolare sulla stessa Lucia. Il leaker va ancora oltre rivelando alcuni particolari del filmato che Rockstar mostrerà in futuro: saranno presenti una lucertola che attraversa una via, un cane su una spiaggia e la protagonista che svolge attività fisica in prigione.

Allo stato attuale è veramente difficile dire se SanInPlay stia dando anticipazioni azzeccate anche in questo caso, dunque ancora una volta queste informazioni vanno necessariamente prese con il beneficio del dubbio. A questo punto però lo chiediamo a voi: cosa vi piacerebbe vedere nel reveal trailer di GTA VI? Nel frattempo Rockstar potrebbe aver definitivamente confermato Vice City in GTA 6, attraverso un'immagine teaser.