GTA 6 trailer: Rockstar azzera i propri profili social in vista del grande evento

Il 5 dicembre commenteremo su Twitch il primo trailer di GTA 6: in vista dell'attesissimo evento che alzerà ufficialmente il sipario sul prossimo capitolo della serie di Grand Theft Auto, i curatori dei social di Rockstar Games scelgono di attuare una strategia comunicativa piuttosto drastica.

Come possiamo intuire ammirando il profilo Instagram ufficiale di Rockstar, il team social della Grande R ha infatti scelto di fare piazza pulita di tutti (ma proprio tutti!) i post e i video condivisi in questi anni per dare spazio solo ed esclusivamente al messaggio che fissa la data e l'ora del primissimo trailer di GTA 6.

Nel momento in cui scriviamo, l'insolita operazione imbastita da Rockstar sembra coinvolgere il solo account Instagram del colosso videoludico a stelle e strisce, anche se tutto lascia presagire l'arrivo di ulteriori iniziative per rendere ancora più spasmodica l'attesa degli appassionati per il 'Trailer 1' del nuovo Grand Theft Auto.

Mentre aspettiamo con impazienza questo evento videoludico di portata planetaria che si terrà alle ore 15:00 italiane di martedì 5 dicembre, e di assistere alle prossime strategie comunicative di Rockstar, vi lasciamo al nostro approfondimento sull'incredibile storia di Grand Theft Auto, un gioco che ha cambiato tutto.