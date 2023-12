GTA 6: il primo trailer scoppia di segreti, eccone altri cinque che vi siete persi

Vi abbiamo già guidato attraverso i segreti del trailer di GTA 6 ma il video diffuso da Rockstar Games è talmente pieno di easter eggs, dettagli e riferimenti nascosti che non potevamo certo fermarci qui...

Piswasser Nein

La celebre birra Pisswasser (gioco di parole con "Piss Water") torna in GTA 6, da notare però come la confezione riporti il logo Piswasser Nein. Si riferisce forse ad una nuova formulazione priva di alcool?

The United States of Paranoia

Quando Lucia tiene in mano una mazzetta di banconote, è possibile notare come su queste sia stampata la dicitura "The United States of Paranoia" al posto di "The United States of America". Una sottile critica al capitalismo americano?

Go Postal

L'ufficio postale di Vice City si chiama Go Postal, termine gergale riferito agli scatti d'ira improvvisi e agli eccessi di rabbia, il nostro "perdere le staffe". Ma non solo perché oltre al logo Go Postal sull'insegna compare anche la frase Collect Yourself, un invito a ritirare la corrispondenza, ma anche a mantenere la calma.

Dolls of Destruction

Nella scena del trailer all'interno del Nightclub è possibile vedere un personaggio che indossa una maglietta dei Dolls of Destruction, gruppo musicale che viene citato per la prima volta e che non sembra esistere nella vita reale. Sarà una nuova band stile Love Fist?

POACH

In una sequenza del trailer si vede un coccodrillo che viene portato via da una piscina, una foto pubblicata sul profilo social OfficialPOACH, sigla di Protection of Animals and Controlled Hunting, e chissà che non ci siano missioni legate proprio alla caccia degli alligatori. Del resto, sembra proprio che i social avranno una grande importanza in GTA 6.