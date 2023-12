GTA 6: il primo trailer spacca internet con 44 milioni di visualizzazioni in poche ore

Era prevedibile, e non poteva essere diversamente: il primo trailer di GTA 6 pubblicato poco dopo la mezzanotte ha già totalizzato oltre 44 milioni di visualizzazioni solo su YouTube e solo per quanto riguarda il video ufficiale pubblicato sul canale di Rockstar Games.

In meno di 12 ore il video ha totalizzato più di 44 milioni di views e 6 milioni di mi piace, questi dati non includono eventuali reupload su altri canali e non includono i dati dei social come Instagram e X. Secondo gli analisti, il trailer di GTA 6 raggiungerà le 100 milioni di visualizzazioni a brevissimo e considerando i ritmi di crescita delle views, potrebbe accadere già nella giornata di oggi.

Del resto il solo annuncio della data del trailer di GTA 6 aveva ottenuto centinaia di milioni di visualizzazioni su Instagram, Facebook e X, con milioni di mi piace. L'hype era alle stelle e Rockstar Games sta capitalizzando il chiacchiericcio mediatico degli ultimi giorni, con il 5 dicembre che si appresta a diventare una data memorabile per l'industria dei videogiochi.

Saremo in grado di darvi già oggi la notizia delle 100 milioni di visualizzazioni per il trailer di Grand Theft Auto VI? La giornata è ancora lunga, dunque non i resta che aspettare per scoprirlo.