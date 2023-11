GTA 6: il trailer si vedrà ai The Game Awards? I biglietti vanno a ruba

Come ormi ben saprete, Rockstar Games ha confermato oggi che il primo trailer di Grand Theft Auto 6 verrà mostrato nel corso del mese di dicembre. Per questo motivo, sono in moltissimi ad avere la convinzione che il palco sul quale si potrà vedere per la prima volta il tanto atteso filmato sarà quello dell'edizione 2023 dei The Game Awards.

Devono essere davvero in tanti ad essere convinti della presenza del titolo Rockstar Games all'evento organizzato da Geoff Keighley, poiché nelle ultime ore sono stati venduti così tanti biglietti per la cerimonia che gli organizzatori hanno dovuto prendere dei provvedimenti. Come fatto sapere sui canali social ufficiali, sono state aggiunte ulteriori file di posti a sedere per consentire ad altri spettatori di prendere parte all'evento, che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles.

Ovviamente al momento si tratta solo di speculazioni, ma è ormai da mesi che circola la voce secondo la quale la celebre software house abbia scelto proprio i prossimi The Game Awards per mostrare in anteprima al pubblico l'atteso gioco. Dopotutto saranno in moltissimi a vedere in diretta l'evento e, in questo modo, il trailer verrà visto sin da subito da un gran numero di videogiocatori.

In attesa di scoprire se davvero potremo vedere il gioco in movimento il prossimo 7 dicembre 2023, vi ricordiamo che il post sul primo trailer di GTA 6 è il più apprezzato di tutti i tempi.