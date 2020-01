GTA 6: trapela uno screenshot del cartellone di Las Venturas ma è un falso

Su Reddit è stata pubblicata un'immagine che mostra una piccola parte del cartellone di Las Venturas, la città (ovviamente ispirata a Las Vegas) comparsa in GTA San Andreas e che secondo alcuni rumor tornerà in Grand Theft Auto 6.

In molti si stanno chiedendo se l'immagine sia vera o falsa, secondo alcuni lo scatto proviene dalla sequenza del trailer di annuncio previsto per i primi mesi del 2020. I moderatori del sito non hanno chiuso il topic, limitandosi ad etichettarlo come "non verificato" in attesa di riscontri. Nei commenti tuttavia alcuni utenti iscritti hanno dichiarato la natura palesemente falsa dell'immagine, creata ad arte da uno YouTuber per farsi pubblicità e lo stesso creator ha confermato quanto sospettato.

Insomma, lo screenshot non proviene da un trailer di Rockstar Games ed è falso, questo ovviamente non vuol dire che GTA 6 non possa effettivamente essere annunciato nella prima metà del 2020, al momento però si tratta solamente di supposizioni non supportate da riscontri concreti.

GTA 6 uscirà nell'autunno 2021 secondo un insider, anche in questo caso però non abbiamo prove concrete per poter abbracciare questa dichiarazione, negli ultimi tempi sono emersi molti rumor su Grand Theft Auto VI, Rockstar e Take-Two dal canto loro non hanno commentato le voci di corridoio, come da protocollo per le due aziende.