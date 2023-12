GTA 6: questi tre personaggi del primo trailer sembrano fuori di testa

La serie di Grand Theft Auto è da sempre un concentrato di personaggi esagerati e fuori di testa, ed anche Grand Theft Auto VI sembra non voler fare eccezione stando a quanto visto nel primo trailer ufficiale, pieno di figure folli già solo a un primo sguardo.

Non sappiamo quale effettivo ruolo avranno all'interno del gioco completo (sempre se l'avranno), ma vi citiamo i tre personaggi più folli del trailer di GTA VI che ci hanno colpito maggiormente:

Il Joker di Vice City

Al di fuori della protagonista Lucia è forse il personaggio che sta facendo discutere di più per via della sua ispirazione al reale "Joker della Florida" che non sembra affatto aver preso bene la presenza nel trailer di una figura caricaturale basata sulle sue fattezze. Per questo il Joker della Florida ha chiesto un risarcimento milionario a Rockstar Games per aver creato un NPC fin troppo simile a lui. In effetti look e tatuaggi del "Joker di Vice City" ne ricalcano vagamente lo stile, che non passa affatto inosservato. Chissà se ci sarà modo di interagire con frequenza regolare con lo strambo personaggio durante l'avventura.

La Martellaia Matta

Altra figura basata su una controparte reale al centro di un video divenuto subito virale sui social, la martellaia matta di GTA 6 appare brevemente nel trailer vestita in camicia da notte (nonostante sia pieno giorno), armata con due martelli e con uno stato d'animo visibilmente alterato. Basta soltanto uno sguardo per capire quanto l'NPC sia folle e pericoloso: ci aspettiamo già una missione principale o secondaria che coinvolga questo personaggio impossibile da ignorare.

Il tizio che annaffia le piante in tanga

Ok, il trailer di GTA VI è così pieno di personaggi assurdi che praticamente meriterebbero tutti una menzione, ma sicuramente a tanti sarà partita una risata in quel breve attimo in cui si intravede un uomo annaffiare le piante del proprio giardino completamente nudo al di fuori di un tanga striminzito. Sono figure come queste che ricordano quanto da sempre sia questo uno dei tratti peculiari della serie Rockstar Games: rendere memorabili figure grottesche, assurde e sopra le righe anche solo con un'azzeccata caratterizzazione estetica.