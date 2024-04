GTA 6: Troy Baker è il doppiatore di Jason? No, la voce di Joel smentisce tutto

Sappiamo ancora poco sui protagonisti di GTA 6, se non i loro nomi, Lucia e (presumibilmente) Jason. Sono in molti a credere che il personaggio maschile sia doppiato da Troy Baker, ma in realtà le cose non stanno così e lo stesso attore e doppiatore ha smentito tutto.

Baker è famoso per essere la voce di Joel in The Last of Us ma negli anni ha prestato la voce a decine di altri personaggi dei videogiochi, tuttavia Jason di GTA VI non rientra tra questi.

Intervenuto sul canale YouTube The Movie dWeeb, Baker è molto chiaro a riguardo: "Questo è un chiaro problema di percezione. Le persone lo pensano e lo danno per scontato. Ne sono onorato ma vorrei anche che il vero doppiatore di Jason riceva il giusto merito per il suo lavoro."

Quindi no, Troy Baker non doppierà Jason di GTA 6 e ancora non abbiamo notizie certe riguardo il cast del nuovo videogioco di Rockstar Games, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando la macchina del marketing del gioco entrerà pienamente in azione.

Recentemente si è parlato di un rinvio di GTA 6 al 2026 ma Insider-Gaming ha smentito confermando che il gioco è ancora in corsa per uscire nel corso del 2025 come pianificato.

