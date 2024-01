GTA 6: Trump, Elon Musk e Snoop Dogg nei loading screen con l'IA

Grand Theft Auto VI si è mostrato lo scorso dicembre con un primo trailer di grandissimo successo che ne ha fissato l'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per il 2025. L'attesa è dunque ancora lunga, ma intanto c'è chi si diverte a creare immaginarie schermate di caricamento grazie all'IA.

La pagina Instagram Hardaipics ha infatti creato schermate fittizie per GTA VI raffiguranti tantissimi personaggi illustri non solo della cultura pop, ma anche del mondo reale. Ecco dunque Donald Trump, Snoop Dogg, Elon Musk e Leonardo Di Caprio fare la loro comparsa nel prossimo episodio di Grand Theft Auto attraverso screen che sembrano sposarsi alla perfezione con lo stile e le atmosfere del prossimo kolossal targato Rockstar Games.

Ma non finisce certo qui: largo anche a Lionel Messi, Keanu Reeves e Kanye West, tutti che sembrano direttamente uscire dal gioco. E c'è persino spazio per Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption II che sembra trovarsi pienamente a suo agio anche per le strade di Vice City. E che dire degli screen incentrati su Star Wars? Di sicuro Luke Skywalker, Han Solo e Darth Vader darebbero vita a un crossover più che epico. Di sicuro comunque tanti fan si sono già scatenati nelle settimane successive al reveal dell'opera: lo avete visto il trailer di GTA 6 ricreato in Minecraft?

Nel frattempo il Joker della Florida è sempre più scatenato per GTA 6 e minaccia ora di liberare l'hacker dei leak risalenti al 2022 se le sue condizioni non verranno accettate da Rockstar.