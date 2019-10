GTA 6: gli ultimi update di GTA Online forniscono degli indizi sul nuovo Grand Theft Auto?

In funzione delle indiscrezioni e dei rumor su GTA 6, diversi membri della community di GTA Online ritengono di aver scoperto dei "chiari" indizi, tra i contenuti ingame aggiunti da Rockstar con gli ultimi update del comparto multiplayer di GTA 5, dello sviluppo del prossimo Grand Theft Auto per sistemi next-gen.

Ad alimentare la discussione sono i frequentatori di GTAForums e di altri portali dedicati all'iconica serie a mondo aperto di Rockstar Games: partendo dall'analisi degli ultimi aggiornamenti di GTA Online, infatti, alcuni fan ritengono che i nuovi contenuti introdotti da questi update possano fornire degli indizi su GTA 6.

Una discussione partita da GTAForums e ripresa successivamente dalle community di Reddit e ResetEra, ad esempio, evidenzierebbe la consuetudine di Rockstar Games nel riutilizzo di asset grafici e modelli poligonali preesistenti per realizzare update di giochi in procinto di essere "abbandonati". Tale modus operandi, a detta di questi utenti, servirebbe a velocizzare la creazione di contenuti e, di conseguenza, segnalerebbe indirettamente il passaggio della forza lavoro della Grande R su altri videogiochi non ancora annunciati e destinati ad essere lanciati nei prossimi anni.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di GTAForums da cui è partita questa ennesima caccia ai leak di GTA 6, un'attività che è però destinata a tenerci impegnati ancora per poco tempo se dovessero essere confermate le ultime indiscrezioni che vorrebbero GTA 6 in uscita nel 2020 o nel 2021.