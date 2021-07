GTA 6 potrebbe essere l'ultimo? Parla Tom Henderson: il gioco sarà 'a prova di futuro'

Nel corso delle ultime settimane, il numero di indiscrezioni legate a quello che sarà l'erede di Grand Theft Auto V ha subito un'improvvisa impennata, principalmente a causa di un unico insider.

Si tratta, nello specifico, di Tom Henderson, voce divenuta sempre più nota all'interno dell'universo videoludico, grazie anche e soprattutto alle corrette anticipazioni legate al reveal e alle caratteristiche del nuovo Battlefield. Con l'arrivo dell'estate, l'insider ha spostato la sua attenzione sulle attività di Rockstar Games e in particolare sul tanto atteso, ma mai annunciato, nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto.

Tra le molteplici indiscrezioni proposte da Henderson, ha trovato spazio la previsione di una mappa di GTA 6 in costante evoluzione e trasformazione. A partire da questo rumor, il leaker ha proposto una riflessione interessante, legata alla possibilità che il prossimo possa essere, a distanza di 11 anni da GTA 5, l'ultimo episodio della serie Rockstar Games. Con una struttura di tipo live-service, la software house potrebbe infatti semplicemente decidere di offrire un supporto post lancio ancora più strutturato e ricco di quanto proposto negli ultimi anni per GTA Online, con l'intento di rendere il titolo "il gioco a prova di futuro più epico della storia videoludica".



Con, sempre secondo Henderson, GTA 6 in arrivo non prima del 2024, l'attesa per saperne di più sembra ad ogni modo essere ancora lunga. Nel frattempo, non mancano all'orizzonte anche leak fasulli, tra i quali ha trovato spazio anche una presunta mappa di GTA 6. Quest'ultima, come potete verificare in apertura a questa news, è stata tuttavia realizzata da un semplice appassionato, che ha ora svelato il suo operato.