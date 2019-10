GTA 6 uscirà tra il 2020 e il 2021 e sarà ambientato in Florida, secondo recenti rumor

Con Red Dead Redemption 2 ormai confermato su PC, adesso l'attenzione dei fan di Rockstar Games è tutta rivolta a GTA 6, nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più popolari del pianeta. La compagnia americana è ancora restia nel concedere informazioni ufficiali, ma i rumor continuano a rincorrersi da mesi.

Tanto per cominciare, è intervenuto sull'argomento nientepopodimeno che Steven Ogg, doppiatore di Trevor di Grand Theft Auto 5 del 2013. Nel corso del Brasil Game Show 2019, ha affermato che secondo lui l'uscita di GTA 6 è "vicina", e potrebbe avvenire tra il 2020 e il 2021. L'attore e doppiatore ha in realtà fatto un semplice calcolo matematico: "Sono necessari 7-8 anni per fare un gioco, fate voi i conti". È possibile, tuttavia, che Ogg si sia semplicemente limitato a condividere una sua opinione. Ad oggi, non ci sono conferme del suo coinvolgimento nel sesto capitolo della serie.

Le indiscrezioni, in ogni caso, non terminano affatto qui. Pochi giorni fa è apparso su Twitter un documento apparentemente uscito dagli uffici di Take-Two Interactive. Stando a quanto è possibile leggere, il publisher di GTA e Rockstar Games sarebbero pronte ad inviare degli scout team in alcuni luoghi interessanti della Florida per scattare fotografie ed effettuare ricerche sul campo. Il team di sviluppo sembra interessato in particolar modo agli interni delle abitazioni: il testo in questione, infatti, servirebbe proprio a chiedere il permesso ai proprietari per far entrare nelle loro case uno scout team di 4-6 persone per le circa 1-2 ore necessarie per scattare le fotografie.

Se siete dei fan di lunga data di GTA, allora sapete benissimo che uno dei giochi più apprezzati, Grand Theft Auto: Vice City, è ambientato proprio in Florida. Che Rockstar Games stia pensando di ritornare nella "città del vizio"? Al momento non c'è nessuna conferma al riguardo, inoltre la credibilità del documento sarebbe stata messa in dubbio da qualche utente: in certi passaggi del testo c'è scritto solamente "Rockstar", e non "Rockstar Games". Questo semplice dettaglio, sarebbe sufficiente a privare il documento di qualsiasi credibilità, secondo alcuni.

Secondo altre indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, GTA 6 potrebbe essere un'esclusiva temporale PS5. Un leaker avrebbe persino diffuso la presunta lista dei brani della radio.