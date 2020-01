GTA 6 uscirà nel 2020? Difficile, intanto un negozio austriaco ha aperto i preordini

Il rivenditore austriaco GameWare ha aperto i preordini di Grand Theft Auto 6, gioco mai annunciato ufficialmente e che con ogni probabilità non uscirà nel corso del 2020, a differenza di quanto dichiarato dalla catena in questione.

GameWare ha messo in listino ben sei diverse edizioni del gioco, una per PC e due per PlayStation 4 e Xbox One, nessuna traccia invece di versioni destinate a PlayStation 5 e Xbox Series X. Oltre alla versione Standard (in vendita a 59.99 euro) viene segnalata anche una misteriosa D1 Edition (69.99 euro) senza censure e con un misterioso "bonus" in allegato.

Un placeholder forse fin troppo fantasioso ed accurato, per un gioco certamente attesissimo ma come detto non ancora annunciato ufficialmente. Sono in molti (tra cui voci autorevoli, come Jason Schreier di Kotaku) a credere che GTA 6 verrà annunciato nel 2020, la finestra di lancio sembra però essere più lontana nel tempo, probabilmente fissata per il 2021 o 2022 anche su console di prossima generazione.

Recentemente sono trapelati in rete molti rumor su GTA 6 con presunti insider intenti a svelare dettagli sulla mappa, sul gameplay e sui personaggi del nuovo gioco Rockstar Games. Come sempre, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.