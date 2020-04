GTA 6 uscirà nel 2020 o 2021? Ne parla un vecchio report, ma le condizioni sono cambiate

Al momento Rockstar Games non ha ancora annunciato GTA VI tuttavia sono molti gli analisti che stanno provando a prevedere e ipotizzare una finestra di lancio per il prossimo blockbuster della compagnia.

In un report pubblicato nel giugno 2019 e ripreso a circolare recentemente su Reddit e forum, la società di analisi Intrepid Capital (specializzata nella stima dei movimenti economici di grandi società quotate in borsa) ha previsto l'arrivo del gioco alla fine del 2020 o nei primi mesi del 2021, poco dopo il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, inutile dire però come gli scenari siano di fatto completamente cambiati in questi mesi.

Secondo gli analisti in questione, Grand Theft Auto VI non dovrebbe essere disponibile inizialmente sulle console Next-Gen con Rockstar che punterebbe ad un lancio su PS4, Xbox One ed eventualmente PC per poi lanciare il gioco sulle nuove piattaforme tra la fine del 2021 e il 2022, esattamente come accaduto nel caso di GTA V.

Il quinto episodio è stato pubblicato nel settembre 2013 su PS3 e Xbox 360 per poi arrivare in seguito su PS4/Xbox One e PC. Uno scenario simile è certamente plausibile mentre la pubblicazione a fine anno è materialmente impossibile che possa concretizzarsi: un prodotto di questo calibro ha bisogno di una lunga campagna marketing e ad oggi l'esistenza di GTA VI non è mai stata confermata da Rockstar, non ci sono ad oggi le basi necessarie per poter ipotizzare seriamente un lancio nel 2020.