GTA 6 uscirà nel 2021 anche su PS5 e Xbox Series X?

Si continua a parlare di GTA 6, il nuovo gioco Rockstar non è stato ancora annunciato ma secondo molte fonti l'uscita potrebbe non essere troppo lontana e indicativamente fissata per il 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series X.

A riportarlo è Investor Place, secondo una analisi finanziaria Take-Two Interactive potrebbe soffrire gli effetti della pandemia da Coronavirus durante questo ed il prossimo anno fiscale, da qui la necessità di proporre al mercato prodotti di sicuro successo commerciale come Grand Theft Auto 6.

Al momento si tratta solamente di speculazioni, tuttavia i dipendenti di Rockstar Games stanno attualmente lavorando in Smart Working da casa e questo potrebbe causare rallentamenti al supporto per GTA Online e Red Dead Online. Inoltre ricordiamo che l'annuncio dell'abbandono del co-fondatore Dan Houser ha causato un calo sul mercato azionario pari al 12%. Per questo gli analisti finanziari sono piuttosto sicuri del fatto che Take-Two cercherà di lanciare GTA 6 entro la fine del 2021 sulle nuove console e probabilmente anche su PC, PS4 e Xbox One così da non rinunciare ad una enorme base installata.

Secondo alcuni rumor l'annuncio di GTA 6 sarebbe previsto per questa settimana o al più tardi entro la fine di marzo, si tratta però solamente di speculazioni non confermate.