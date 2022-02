GTA 6 uscirà tra il 2023 e il 2024? Un possibile indizio da Take-Two

GTA 6 non ha ancora una data di lancio, Jason Schreier < href="https://www.everyeye.it/notizie/gta-6-non-reveal-rockstar-commento-caustico-schreier-uscita-rinvii-568223.html">è convinto che il nuovo GTA uscirà tra il 2023 e il 2024 e un report finanziario di Take-Two potrebbe dare sostegno a questa tesi.

Take-Two Interactive ha pianificato di spendere 89 milioni di dollari per il marketing tra aprile 2023 e marzo 2024, per questo stesso anno fiscale la compagnia si aspetta un sostanzioso aumento delle entrate e dei profitti "grazie al lancio di alcuni titoli chiave".... che GTA 6 sia uno di questi?

La cifra stanziata per la pubblicità è certamente elevata per un solo anno fiscale e l'analista Jeff Cohen si aspetta che questo budget sia destinato in larga parte a promuovere il nuovo Grand Theft Auto, con i lancio di GTA 6 fissato tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024.

Sarà vero? E' presto per dirlo e Take-Two non si è sbilanciata oltre, trincerandosi dietro il classico "uscirà quando sarà pronto" ricordando in ogni caso come Rockstar Games agisca in totale autonomia da questo punto di vista, essendo totalmente libera di decidere quando pubblicare i propri prodotti.

Take-Two si aspetta che GTA 6 venda più di GTA V, obiettivo difficile da raggiungere considerando che il titolo ha piazzato da oggi oltre 160 milioni di copie.