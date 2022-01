GTA 6 uscirà nel 2023 o 2024? Le previsioni finanziarie di Take-Two sembrano suggerirlo

I vertici di Take-Two Interactive hanno annunciato di aspettarsi una crescita degli incassi del 14% nel 2024, aumento ovviamente importante che secondo alcuni analisti potrebbe essere collegata in parte con l'uscita di GTA 4.

Ovviamente sono poche le IP che possono garantire una simile crescita ed escludendo i frutti derivati dall'acquisizione di Zynga da parte di Take-Two, gli analisti di Jefferies si aspettano che almeno una IP Rockstar Games possa essere lanciata nell'anno fiscale 2024, con riferimento al periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024. Idealmente GTA 6 potrebbe uscire all'inizio del 2024 ma non ci sono certezze in merito.

Doug Creutz di Cowen sottolinea come l'aumento delle entrate del 14% corrisponda a circa nove miliardi di dollari, cifra che potrebbe proprio corrispondere con il debutto di GTA 6 nell'anno fiscale indicato. Già in passato è accaduto che Take-Two svelasse la finestra di lancio dei giochi della serie GTA proprio pubblicando i propri target finanziari per gli anni fiscali successivi, ad esempio nel 2011 la compagnia aveva rivelato di aspettarsi una notevole crescita nel 2013, anno che ha visto poi l'uscita di Grand Theft Auto V.

Secondo alcuni insider GTA 6 sarà l'unico nuovo gioco Rockstar per PS5 e Xbox Series X/S, la compagnia potrebbe pubblicare un solo gioco inedito durante questa generazione, al netto ovviamente di riedizioni (come GTA V) ed eventuali remake e remaster non ancora annunciati.