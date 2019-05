GTA 6 uscirà solo su console next-gen e sarà esclusiva temporale PS5?

Il quotidiano francese Hespress ha pubblicato in queste ore un rumor su GTA 6, il nuovo attesissimo episodio della serie Rockstar Games, riprendendo una indiscrezione pubblicata su Pastebin da uno sviluppatore anonimo apparentemente a conoscenza dei piani di Sony per PlayStation 5...

Secondo quanto riportato dal presunto insider (che ha cancellato il post per motivi non meglio specificati) GTA VI uscirà solamente su console di prossima generazione, in esclusiva temporale di 30 giorni su PlayStation 5 e in seguito anche su Xbox One, mentre non sembrano essere previste versioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Difficile dire quanto sia attendibile questo rumor, la fonte in passato ha svelato alcune specifiche tecniche di PlayStation 5 poi confermate da Mark Cerny e questo ha portato la notizia a guadagnare una certa credibilità, al momento però niente di quanto segnalato è stato ufficialmente confermato da Sony o Rockstar Games, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Non è escluso che l'esclusiva 30 giorni possa essere riferita ad eventuali DLC e contenuti aggiuntivi anche sa da più parti si parla effettivamente di GTA 6 come gioco di lancio PS5, sarà effettivamente così? Grand Theft Auto VI dovrebbe uscire tra il 2021 e il 2022, almeno stando alle voci più recenti, metre PlayStation 5 potrebbe arrivare già il prossimo anno...