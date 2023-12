GTA 6 uscirà al lancio anche su PC oppure no? Parliamone!

Ci siamo quasi: tra pochissimi giorni, martedì 5 dicembre per l'esattezza, Rockstar Games pubblicherà il Trailer 1 di Grand Theft Auto 6. Nell'attesa dell'evento che promette di spaccare in due il web, la compagnia ha azzerato completamente i suoi social alimentando ulteriormente un hype già alle stelle.

Non sappiamo quante e quali informazioni ci verranno offerte dal filmato. Certo, ci aspettiamo delle immagini in-game (e magari anche di gameplay), ma non è detto che l'imminente trailer terminerà con la data di lancio e le piattaforme di destinazione. Nell'attesa di saperne di più, vogliamo porvi un interrogativo: secondo voi, la versione PC di Grand Theft Auto 6 uscirà in contemporanea con le edizioni console oppure no?

Non conosciamo i piani di Rockstar Games per la sua nuova hit, ma la storia non rincuora i PC gamer. Senza andare molto indietro nel tempo, ricordiamo che GTA 4 è uscito su PS3 e Xbox 360 il 29 aprile 2008, per poi approdare su PC il 3 dicembre dello stesso anno, dunque con otto mesi di ritardo. È andata addirittura peggio con Grand Theft Auto 5, per il quale i giocatori PC hanno dovuto aspettare la bellezza di un anno e mezzo, vedendosi passare sotto il naso anche un'edizione per console next-gen! GTA 5 è infatti uscito il 17 settembre 2013 su PS3 e Xbox 360, il 18 novembre 2014 su PS4 e Xbox One e solo il 14 aprile 2015 su PC. Volendo ulteriormente infierire, potremmo tirare in ballo anche l'esempio negativo di Red Dead Redemption, con il primo che su PC non ci è mai approdato (neppure con la recente Remastered) e il secondo che ci ha messo più di un anno. A sfavore del PC gaming, ci sarebbe anche il rapporto contrastante tra Rockstar e la comunità dei modder (a volte incensata, a volte azzoppata): la compagnia potrebbe essere restia a vedere il suo gioco moddato o crackato subito al day one. C'è da dire, inoltre, che a Rockstar piace fare le cose come si deve: anche stavolta, dunque, potrebbe aver scelto di curare prima la dimensione console per poi dedicarsi in secondo momento, e con tutte le sue forze, alla conversione per PC.

D'altro canto, c'è da dire che nel frattempo i tempi sono cambiati. Il mercato PC si è espanso a dismisura e lo stesso Grand Theft Auto 5 gode su questa piattaforma di una comunità attivissima, la quale sarebbe bel lieta di acquistare subito e in massa il prossimo capitolo della serie. Nel 2019, poco prima del lancio di Red Dead Redemption 2 per PC, Rockstar Games ha inoltre messo a disposizione un launcher proprietario per Windows, dimostrando di voler puntare anche su questo segmento.

Insomma, esistono argomentazioni a favore in ambo i lati. Voi cosa ne pensate? GTA 6 arriverà subito al lancio anche PC o bisognerà aspettare?